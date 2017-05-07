Жуков: "Спартак" заслуженно стал чемпионом России по футболу

НОВИ-САД /Сербия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Московский "Спартак" заслуженно стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Спартак" стал чемпионом России после того, как петербургский "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура и потерял шансы догнать красно-белых, которые прервали 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

"Поздравляю команду, которая после такого перерыва стала чемпионом России. Во-вторых, всех болельщиков "Спартака", они на протяжении многих лет не бросали свою команду, верили в него", - сказал Жуков по телефону.

"Спартаковцы сражались в каждом матче, стремясь к победе, - продолжил глава ОКР. - Они показали неплохую игру. Верю, что "Спартак" и дальше будет играть успешно. Им предстоит выступление в Лиге чемпионов".

"Спартак" заслужил чемпионский титул. Уверен, сложись все сегодня иначе, в следующей игре он точно стал бы чемпионом", - заключил собеседник ТАСС.

В следующем сезоне "Спартак" выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.