Наиль Измайлов: "Спартак" сотворил чудо, к которому причастна вся команда

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб "Спартак" сотворил чудо, став в нынешнем сезоне чемпионом России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
В воскресенье "Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу после того, как петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать красно-белых.
"Вся команда творец этого чуда, - сказал Измайлов. - И игроки, и тренеры, и менеджмент клуба, и все те, кто каждый день работает на базе, и те, кто трудится в академии "Спартака".
"Была задача - занять место не ниже третьего. О чемпионстве мы всегда думали, все молодцы, что это удалось сделать. Отдельное спасибо болельщикам, которые заслужили эту победу за столькие годы. Они всегда нас поддерживали и придавали сил", - добавил Измайлов.
"Спартак" прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.