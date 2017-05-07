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Наиль Измайлов: "Спартак" сотворил чудо, к которому причастна вся команда

Спорт
7 мая, 21:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В воскресенье "Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу после того, как петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать красно-белых

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб "Спартак" сотворил чудо, став в нынешнем сезоне чемпионом России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

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В воскресенье "Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу после того, как петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать красно-белых.

"Вся команда творец этого чуда, - сказал Измайлов. - И игроки, и тренеры, и менеджмент клуба, и все те, кто каждый день работает на базе, и те, кто трудится в академии "Спартака".

"Была задача - занять место не ниже третьего. О чемпионстве мы всегда думали, все молодцы, что это удалось сделать. Отдельное спасибо болельщикам, которые заслужили эту победу за столькие годы. Они всегда нас поддерживали и придавали сил", - добавил Измайлов.

"Спартак" прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

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