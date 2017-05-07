УЕФА поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил московский "Спартак" с победой в чемпионате России по футболу сезона-2016/17. Об этом сообщается в "Твиттере" организации.

Поздравляем @fcsm_official с чемпионством, к которому красно-белые шли более 15 лет. Ждем осенью на групповом этапе #ЛигаЧемпионов! pic.twitter.com/LYvLA3ZvIr — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 мая 2017 г.

В воскресенье "Спартак" благодаря поражению санкт- петербургского "Зенита" в матче с грозненским "Тереком" (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России. Кроме того, красно-белые гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

"Поздравляем "Спартак" с чемпионством, к которому красно-белые шли более 15 лет. Ждем их осенью на групповом этапе Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.

"Спартак", одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.