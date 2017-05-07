Тренер "Терека" Рахимов заявил, что ему приятна победа "Спартака" в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Терек" Рашид Рахимов заявил, что ему приятно чемпионство московского "Спартака" в нынешнем сезоне. Об этом бывший футболист красно-белых рассказал на пресс-конференции.

В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт- петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб.

"За "Спартак" очень приятно, сколько лет они уже не выигрывали. Думаю, спартаковские болельщики сегодня будут пить не только за День Победы, а половина из них завтра встать не сможет. Я пить не буду, но говорят, что бывших спартаковцев не бывает", - сказал Рахимов.