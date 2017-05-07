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Самедов: футболисты "Спартака" делали все, чтобы порадовать своих болельщиков

Спорт
7 мая, 22:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В воскресенье "Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России

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Футболисты "Спартака" Александр Самедов и Квинси Промес

Футболисты "Спартака" Александр Самедов и Квинси Промес

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты московского "Спартака" на протяжении чемпионата делали все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.

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Футболисты "Спартака"

"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу

В воскресенье "Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России. Это стало известно после того, как санкт- петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" и за три тура до конца чемпионата лишился шансов догнать красно- белых в турнирной таблице.

"Я пока даже не особенно понимаю, что произошло, все ребята смотрели матч "Зенита", сидя дома, их поражение стало своего рода неожиданностью, - сказал Самедов. - Я хочу поздравить свою семью, партнеров по команде, тренерский штаб, всех тех, кто причастен к этой долгожданной победе. Отдельно хотелось бы поздравить наших болельщиков, ради которых мы старались, мы знали, как люди ждали этого и старались сделать все, чтобы их порадовать. Завтра приедем на базу, увидимся, будем поздравлять друг друга".

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