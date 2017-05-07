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"Ювентус" поздравил главного тренера ФК "Спартак" Карреру с чемпионством

Спорт
7 мая, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Каррера выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 год и провел в составе команды 114 матчей

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ювентус" из Турина поздравил главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру с победой в чемпионате России по футболу. Поздравление опубликовано в официальном "Твиттере" итальянской команды.

В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт- петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб.

"Поздравляем Массимо Карреру с победой в чемпионате России вместе со "Спартаком", - говорится в сообщении.

Каррера выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 год и провел в составе команды 114 матчей. В 2009 году он вернулся в туринский клуб в качестве помощника главного тренера и проработал в этой должности до 2014 года.

Каррера возглавил "Спартак" по ходу нынешнего сезона, сменив на посту Дмитрия Аленичева.

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