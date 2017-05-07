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Мацуев: "Спартак" провел чудо-сезон, потому что Каррера создал удивительную атмосферу

Спорт
7 мая, 22:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Известный пианист поздравил всех болельщиков красно-белых, а также Леонида Федуна с долгожданным чемпионством

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Денис Мацуев

Денис Мацуев

© Сергей Виноградов/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский "Спартак", который стал чемпионом России по футболу, провел чудо-сезон, потому что главному тренеру команды удалось создать удивительную атмосферу, вернувшую спартаковский дух. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России, известный пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев.

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"Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как петербургский "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура и потерял шансы догнать красно-белых.

"В первую очередь, поздравляю Леонида Арнольдовича Федуна (владельца столичного клуба - прим. ТАСС), который очень сильно переживал, который вложил в это детище огромное количество средств, душу, это было тяжело. Это его победа в первую очередь, потому что он жил эти годы "Спартаком" и со стойкостью переносил неудачи. Где-то нам не везло, нельзя сказать, что мы не боролись за золото. Это был чудо-сезон, (Массимо) Каррера (главный тренер команды) создал удивительную атмосферу, которая сказалась и на климате в команде, и на игре, и на результате", - заявил Мацуев.

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"Даже самые отъявленные соперники признают, что в этом году "Спартак" на голову сильнее и показывает самый зрелищный футбол. Это заслуженная победа, всех поздравляю. Все спрашивали, как вернуть спартаковский дух, как ни странно, сделать это удалось итальянцу", - добавил он.

"Во время матча "Зенита" и "Терека" я находился на сцене в Вене и играл третий концерт Рахманинова. Я играл этот концерт более 300 раз в своей жизни в разных местах мира, но сегодня во второй его части началась какая-то турбулентность, какими-то флюидами я почувствовал чемпионство. Я по своей натуре победитель, эта 16-летняя пауза не укладывался в мое мировоззрение. После концерта меня все поздравляли не с его окончанием, а с чемпионством "Спартака", это ни с чем несравнимые эмоции", - добавил он.

"Спартак" прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

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