Мостовой считает, что основная причина победы "Спартака" в РФПЛ - слабость конкурентов

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Победа московского "Спартака" в чемпионате России по футболу стала следствием слабости главных конкурентов - ЦСКА и "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.

"Спартак" в воскресенье стал чемпионом России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после поражения санкт-петербургского "Зенита" от грозненского "Терека" (0:1). Красно-белые стали недосягаемы для конкурентов.

"Здесь много факторов, основной - слабость конкурентов, прежде всего, "Зенита" и ЦСКА, - считает Мостовой. - Уход Халка и Ахмеда Мусы (из "Зенита" и ЦСКА прошлым летом - прим. ТАСС) вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом, хотя многие говорили, что "Зенит" начнет играть в более комбинационный футбол, что-то еще там придумывали, но такого футболиста, как Халк, который забивает 20 мячей и отдает 20 передач, "Зенит" больше не найдет. Да, они поиграли три-четыре игры, а потом стали выглядеть беспомощно, они привыкли, что Халк берет мяч, обыгрывает троих, бьет или отдает голевую передачу, сейчас такого нет, поэтому "Зенит" и столкнулся с трудностями".

"Хотим мы этого или нет, но когда-то "Спартак" должен был стать чемпионом, тем более сейчас все сложилось - построили новый стадион (открыт в сентябре 2015 года - прим. ТАСС), купили хороших футболистов, укрепились зимой, а ведь кто-то игроков терял в это время, - продолжил собеседник ТАСС. - Ну и хочется отметить главного тренера, который внес свою лепту. Когда он пришел в "Спартак", многие и не знали, кто он такой, но обстоятельства сложились как нельзя лучше. Браво, Каррера, браво, "Спартак".

Мостовой признался, что не испытывает сильных эмоций по поводу чемпионства "Спартака", потому что был готов к нему заранее. "Честно говоря, эмоции не захлестывают, что "Спартак" станет чемпионом, я говорил три тура назад. Многие сомневались, думали, что команда где-то потеряет очки. И то, что "Зенит" сегодня проиграл "Тереку", совершенно не удивляет, давно говорил, что на фоне таких "Зенита" и ЦСКА "Спартак" может побороться", - сказал он.