Луческу заявил, что текущий сезон в "Зените" для него самый сложный в карьере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Мирча Луческу рассказал, что текущий сезон является для него самым сложным в карьере. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В воскресенье "Зенит" на своем поле проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России. На протяжении всего сезона Луческу, который возглавил петербургский клуб летом прошлого года, неоднократно жаловался на, по его мнению, необъективное судейство в матчах его команды.

"Очень специфический год выдался для меня, самый сложный, мы потеряли самых лучших игроков. Хотя меня критикуют, я повторю, что были большие проблемы с судейством, в особенности после того, как мы вышли на первое место после игры со "Спартаком". Плюс в конце сезона, когда нужно биться за путевку в Лигу чемпионов, к сожалению, приходится играть на таком безобразном поле, как это было сегодня, на нем, естественно, проще обороняться команде соперника, отбиваться, чем созидать и создавать моменты", - сказал тренер.

"На таком поле мяч приходится обрабатывать тремя- четырьмя касаниями, все команды это знают, играют в чисто оборонительный футбол, - продолжил он. - Даже на таком поле мы создавали моменты, которые, к сожалению, реализовать не получилось".

При этом Луческу отметил, что футболисты "Зенита" выложились в матче с "Тереком" полностью. "Есть матчи, после которых я критикую футболистов достаточно жестко, но сегодня я не мог предъявить ни одной претензии игрокам, они полностью отдавались игре", - заявил специалист.

Луческу обсудит свое будущее с руководство по окончании сезона

Луческу заявил, что будет общаться с руководством клуба по поводу своего будущего по окончании сезона-2016/17.

"Не хотелось бы сейчас думать о том, продолжу ли я работать с "Зенитом", у нас впереди три игры, надо сделать все возможное, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов, а потом после хорошего анализа будем принимать решение", - сказал Луческу.

"Я привил этой команде комбинационный футбол: "Зенит" создает много моментов, много забивает, но что-то не получилось, поэтому этим сезоном я недоволен однозначно. Я прошу прощения у болельщиков "Зенита" за сегодняшний результат и за весь сезон. Они, наверное, ждали большего", - отметил тренер.

"Будем биться до последней игры, не от нас все зависит, но мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы во всех играх, - продолжил специалист. - Едем в Самару, соперник будет играть в атакующий футбол, им нужно выходить из опасной зоны, будет раскрываться больше, чем сегодня это делал "Терек". Потом придется опять играть на этом поле с "Краснодаром", столкнемся с теми же трудностями, которые были сегодня. Последняя игра с "Локомотивом", на хорошем поле, думаю, мы покажем другой футбол, более зрелищный и эффективный".

После 27 туров чемпионата России "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. На втором месте располагается московский ЦСКА (53).