Первый трофей Федуна: "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2016/17. Это стало ясно после того, как в воскресенье санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1) в домашнем матче 27-го тура российского первенства. За три тура до конца турнира на счету "Спартака" 63 очка, а его ближайших преследователей ЦСКА и "Зенита" 53 и 52 соответственно.

Федун поблагодарил болельщиков

"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Данный титул стал первым для красно-белых с 2003 года (тогда они завоевали Кубок России) и первым в период владения клубом вице-президентом "Лукойла" Леонидом Федуном. Акции "Спартака" Федун приобрел в 2004 году.

"Жуткое облегчение, поскольку так долго ждали и страдали. Не могу сдерживать эмоции. Спасибо "Тереку", что нам помогли, мы очень благодарны этой команде. Конечно же, спасибо и нашим ребятам, мы лидировали большую часть чемпионата, отрыв в 10 очков позволил нам спокойно ждать (завершения чемпионата)", - сказал Федун ТАСС.

Владелец "Спартака" поблагодарил и болельщиков команды "за терпение и поддержку".

Вице-президент клуба Наиль Измайлов отметил, что чемпионство - это плод усилий не только игроков и тренеров, но и менеджмента, а также тех, "кто каждый день работает на базе и трудится в академии "Спартака".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил "Спартак" с чемпионством, напомнив претендентам на попадание в национальную команду о важности подготовки к Кубку конфедераций. "Во-первых, поздравляю Леонида Арнольдовича Федуна с этим большим достижением, потому что он долгое время ждал, имел терпение. Также поздравляю болельщиков, команду, всех любителей "Спартака". Во-вторых, команда довольно стабильно играла весь сезон, выигрывала все знаковые игры, понятно, что сейчас несколько дней надо отпраздновать, а потом опять взяться за дело, впереди у нас Кубок конфедераций, поэтому всех сборников "Спартака" с чемпионством, но надо готовиться", - сказал Черчесов.

Спартаковский полузащитник Александр Самедов, один из самых опытных игроков команды, сказал, что до конца еще не понял, что произошло, так как поражение "Зенита" стало большой неожиданностью. "Завтра приедем на базу, увидимся, будем поздравлять друг друга", - поведал он.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков на радостях залез на постамент скульптуры гладиатора, установленной у стадиона клуба - "Открытие-Арены". "Кто мы? Чемпионы!", - прокричал он, держа в руке гитару. Видео "покорения" постамента Глушаков опубликовал в своем Instagram.

Каррера остается

С августа 2016 года главным тренером "Спартака" является Массимо Каррера. Изначально он пришел в команду в качестве помощника Дмитрия Аленичева. После поражения в Лиге Европы от кипрского клуба АЕК (0:1) Аленичев был отправлен в отставку. Основным кандидатом на пост нового главного тренера был Курбан Бердыев, но договориться с ним не удалось, в результате руководство "Спартака" решило доверить команду Каррере.

Леонид Федун сообщил, что итальянец будет главным тренером "Спартака" и в следующем сезоне. "Каррера остается. У него контракт на два сезона", - заявил он ТАСС.

Брат Леонида Федуна, член совета директоров "Спартака" Андрей Федун назвал Карреру удачливым профессионалом. "Победа трудная, заслуженная, тренер у нас везунчик. Профессионализм важен, но без удачи никуда. Каррера в этом сезоне оказался удачливым, помимо того, что он блестящий тренер", - сказал он ТАСС.

Народный артист России, известный пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев в беседе с ТАСС выразил мнение, что победа "Спартака" - это, в первую очередь, заслуга Леонида Федуна, но при этом отметил, что Каррере удалось создать "удивительную атмосферу, которая сказалась и на климате в команде, и на игре, и на результате". "Даже самые отъявленные соперники признают, что в этом году "Спартак" на голову сильнее и показывает самый зрелищный футбол", - констатировал Мацуев.

"Спартак" вернул веру в российский футбол"

"Спартак" с чемпионством уже поздравили Союз европейских футбольных ассоциаций и руководители российского спорта.

"В этом сезоне они (футболисты "Спартака") были одой командой и все вместе заслуженно победили. Какая разница, как достигнута победа. Есть очки, есть количество побед. Чемпион есть чемпион, в прошлом году то же самое было, так сложилось, удачи теперь им", - сказал ТАСС вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), болельщик "Спартака" Александр Жуков заявил, что команда полностью заслужила чемпионство. "Уверен, сложись все сегодня иначе, в следующей игре (с "Амкаром" в Перми 13 мая - прим. ТАСС) "Спартак" точно стал бы чемпионом", - отметил он.

Министр спорта РФ Павел Колобков сказал, что "Спартак" не просто выиграл чемпионат, а "вернул российским болельщикам веру в футбол". "С учетом того, что "Спартак" - это один из самых популярных клубов в России, то, безусловно, этот спортивный результат возродит интерес к футболу с новой силой", - сказал он.