"Рома" разгромила "Милан" в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Рома" одержала крупную победу над "Миланом" со счетом 4:1 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эдин Джеко (8-я и 28-я минуты), Стефан Эль-Шаарави (78) и Даниэле Де Росси (87, с пенальти). У проигравших отличился Марио Пашалич (76). На 86-й минуте с поля был удален защитник хозяев Габриэль Палетта.

В турнирной таблице "Рома" за три тура до конца чемпионата занимает второе место, набрав 78 очков и на семь баллов отставая от лидирующего "Ювентуса", третьим с 77 очками идет "Наполи". Первые две команды по итогам сезона сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, третья - в квалификационном раунде турнира.

"Милан" с 59 очками расположился на шестой позиции, проигрывая идущей пятой "Аталанте" шесть очков. Четвертая и пятая команды сыграют в следующем сезоне Лиге Европы.

В следующем туре "Рома" 14 мая на своем поле примет "Ювентус", "Милан" днем ранее в гостях сыграет с "Аталантой".