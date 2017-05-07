Марадона возглавил клуб второго дивизиона чемпионата ОАЭ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Аргентинец Диего Марадона назначен новым главным тренером клуба второго дивизиона чемпионата ОАЭ по футболу "Эль-Фуджайра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности контракта не разглашаются.

В конце марта Марадона написал заявление об увольнении с должности посла Международной федерации футбола (ФИФА), которую он занимал с 9 февраля 2017 года.

В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины. На чемпионате мира аргентинцы дошли до четвертьфинала, где уступили немцам со счетом 0:4. После этого Марадона возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), что стало его последним на сегодня тренерским опытом.

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رسميا :

ماردونا مدربا لنادي الفجيرة ..#fujfc pic.twitter.com/MlD2kJapQ4 — نادي الفجيرة الرياضي (@Fuj_FC) 7 мая 2017 г.

Карьера Марадоны

56-летний Марадона - один из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с "Барселоной". За два сезона в каталонском клубе аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА.

Чемпионат мира 1986 года в Мексике завершился победой сборной Аргентины, а Марадона стал лучшим игроком. Гол, забитый им в ворота сборной Англии, когда он обыграл шестерых соперников, по признанию тренера англичан Бобби Робсона, был "из области фантастики". В той же встрече Марадона забил гол рукой - один из самый известных и скандальных моментов в истории чемпионатов мира. Этот эпизод известен как "рука бога".

Как в Аргентине, так и в Неаполе Марадона стал настоящим идолом болельщиков. В 1988 году была основана "Церковь Марадонианы", в число приверженцев которой вошло около 60 тысяч человек. Для "прихожан" первым годом является 1960-й, год рождения Диего. 22 июня, когда Диего забил два гола англичанам на чемпионате мира, является Пасхой. В 1990 году в составе сборной Аргентины Марадона стал серебряным призером чемпионата мира.

Попробовав себя в роли играющего тренера, в 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.