"Локомотив" после победы в Кубке России едет в Махачкалу на матч РФПЛ с "Анжи"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Два матча в Екатеринбурге и Каспийске пройдут в понедельник в 27-м туре чемпионата России по футболу. Свои встречи проведут выступавшие на прошлой неделе в финале розыгрыша Кубка страны "Урал" и "Локомотив".

Завоевавший кубковый трофей столичный клуб решил задачу на сезон, пробившись в групповую стадию Лиги Европы. В ближайшем матче подопечные Юрия Семина в гостях сыграют против махачкалинского "Анжи", которому необходимы очки для спасения от вылета. Для Семина в оставшихся матчах сезона главная задача - настроить команду на борьбу в чемпионате, где в случае неудачной концовки чемпионата "Локомотив" может опуститься в таблице ниже девятого места, что будет его худшим результатом в российской истории.

"Анжи" находится всего в трех очках от зоны переходных матчей - команда неудачно провела три предыдущих домашних матча, набрав всего одно очко и каждый раз пропуская по три мяча. Не сумели махачкалинцы обыграть даже аутсайдера "Томь" (3:3), уйдя от поражения на последних секундах.

Матч пройдет на "Анжи-Арене", начало - 17:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт- Петербурга. Дисквалифицирован полузащитник хозяев Аяз Гулиев. В первом круге на домашней арене "Локомотив" одержал разгромную победу над "Анжи" (4:0), когда дважды отличился Майкон, еще по голу забили Мануэл Фернандеш и уже покинувший команду Александр Самедов, реализовавший пенальти. Для "Анжи" это единственное крупное поражение в нынешнем чемпионате.

Принципиальный матч в Екатеринбурге

В 14:30 "Урал" сыграет с "Крыльями Советов". Хозяева, как и махачкалинцы, набрали 29 очков, еще не обезопасив себя от вылета, самарцы и вовсе находятся в зоне вылета (22 очка), при этом единственную победу в девяти весенних матчах "Крылья" одержали в гостях - над "Анжи" (3:1). "Крылья Советов" в ноябре возглавил бывший наставник "Урала" белорус Вадим Скрипченко, который ушел после разгромного домашнего поражения от "Терека" (1:4). В первом круге матч против "Урала" стал для Скрипченко первым в новой команде, а завершился он вничью - 2:2.

Уральцы, проиграв в кубковом финале "Локомотиву", находятся не в лучшем моральном состоянии, однако выключаться из борьбы за выживание подопечным Александра Тарханова еще рано. Пусть "Урал" три предыдущих матча проиграл, весной команда одержала в чемпионате и кубковом турнире семь побед.

Игра пройдет на "СКБ-Банк Арене" Екатеринбурга, главный арбитр - Евгений Турбин из Москвы.

27-й тур стартовал в субботу, когда "Амкар" проиграл ЦСКА (0:2), "Арсенал" победил "Ростов" (1:0), а "Спартак" с таким же счетом - "Томь". В воскресенье "Оренбург" обыграл "Краснодар" (1:0), "Рубин" - "Уфу" (2:1), а "Зенит" уступил "Тереку" (0:1).

После 27 сыгранных матчей "Спартак" уже гарантировал себе чемпионский титул - 63 очка. 53 очка набрал ЦСКА, 52 очка у "Зенита".