"Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Сент-Луис" со счетом 3:1 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующую стадию турнира.
В составе победителей шайбы забросили Роман Йоси (21-я минута), Райан Джохансен (44) и Калле Ернкрок (60). У "Сент- Луиса" с передачи российского форварда Владимира Тарасенко отличился Пол Штястны (3).
Другой российский нападающий Иван Барбашев участия в матче не принимал.
"Нэшвилл" выиграл серию со счетом 4-2. Таким образом, после вылета "Сент-Луиса" Тарасенко может получить приглашение сыграть за сборную России на проходящем в эти дни чемпионате мира. В заявке российской команды на турнир осталось три свободных места для полевых игроков.
В следующем раунде "Нэшвилл" встретится с победителем противостояния между "Эдмонтоном" и "Анахаймом". Команды проведут свою встречу позже, пока в серии ведет "Анахайм" со счетом 3-2.