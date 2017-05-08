"Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Сент-Луис" со счетом 3:1 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующую стадию турнира.

В составе победителей шайбы забросили Роман Йоси (21-я минута), Райан Джохансен (44) и Калле Ернкрок (60). У "Сент- Луиса" с передачи российского форварда Владимира Тарасенко отличился Пол Штястны (3).

Другой российский нападающий Иван Барбашев участия в матче не принимал.

"Нэшвилл" выиграл серию со счетом 4-2. Таким образом, после вылета "Сент-Луиса" Тарасенко может получить приглашение сыграть за сборную России на проходящем в эти дни чемпионате мира. В заявке российской команды на турнир осталось три свободных места для полевых игроков.

В следующем раунде "Нэшвилл" встретится с победителем противостояния между "Эдмонтоном" и "Анахаймом". Команды проведут свою встречу позже, пока в серии ведет "Анахайм" со счетом 3-2.