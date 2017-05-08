"Кливленд" стал первым полуфиналистом плей-офф НБА

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Кливленд" в гостях со счетом 109:102 победил "Торонто" в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующую стадию турнира.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 35 очков. У проигравших наибольшее количество очков набрал Серж Ибака (23).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Кливленда".

В полуфинале "Кливленд" сыграет с победителем пары "Бостон" - "Вашингтон" (2-1 в серии).