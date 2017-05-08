"Эдмонтон" разгромил "Анахайм" и перевел серию плей-офф НХЛ в решающий матч

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Эдмонтон" на своей площадке со счетом 7:1 разгромил "Анахайм" в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (3-я, 8-я и 36-я минуты), Зак Кассиан (9), Марк Летестю (12, 19) и российский форвард Антон Слепышев (21), для которого этот гол стал третьим в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. У проигравших отличился Рикард Ракель (29).

"Эдмонтон" впервые с 9 апреля 1987 года забросил пять шайб в первом периоде. Драйзайтль стал первым игроком клуба с 18 апреля 2000 года, который оформил хет-трик в матче плей-офф. Немецкий форвард записал на свой счет также две результативные передачи и впервые в карьере набрал пять очков в одной игре.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающая игра противостояния пройдет 10 мая на площадке "Анахайма".