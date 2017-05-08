Россиянин Южный поднялся на пять позиций в рейтинге ATP

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россиянин Михаил Южный поднялся с 88-го на 83-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Карен Хачанов и Даниил Медведев сохранили свои позиции - 42-ю и 65-ю соответственно. Андрей Кузнецов опустился с 76-го места на 82-е, а Евгений Донской поднялся с 95-й строчки на 94-ю.
В первой десятке произошло одно изменение - хорват Марин Чилич сместил с седьмой позиции японца Кэи Нисикори. Лидером рейтинга по-прежнему является британец Энди Маррей.
Рейтинг ATP от 8 мая:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11270 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 7085
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5685
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5125
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4375
6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4135
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 3725
8 (7). Кэи Нисикори (Япония) - 3650
9 (9). Доминик Тим (Австрия) - 3615
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 3055...
42 (42). Карен Хачанов (Россия) - 940...
65 (65). Даниил Медведев (Россия) - 789...
82 (76). Андрей Кузнецов (Россия) - 625...
83 (88). Михаил Южный (Россия) - 624...
94 (95). Евгений Донской (Россия) - 558.