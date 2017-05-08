Шарапова переместилась на 258-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 262-го на 258-е место в рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Шарапова вернулась в рейтинг на прошлой неделе после того, как дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).

В первой десятке рейтинга произошли несколько изменений - румынка Симона Халеп опустилась с четвертой строчки на восьмую, ее место заняла испанка Гарбинье Мугуруса. Британка Йоханна Конта и представительница Польши Агнешка Радваньска поднялись на одну строчку каждая и занимают шестое и седьмое места соответственно. На 10-ю позицию поднялась украинка Элина Свитолина, выбив из топ-10 американку Мэдисон Киз. Лидером рейтинга осталась американка Серена Уильямс.

Рейтинг WTA от 8 мая:

1 (1). Серена Уильямс (США) - 7010 очков

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 6945

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5946

4 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4627

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4475

6 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4425

7 (8). Агнешка Радваньска (Польша) - 4255

8 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4206

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4060

10 (12). Элина Свитолина (Украина) - 3955...

14 (14). Елена Веснина (Россия) - 2885...

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2635...

25 (28). Дарья Касаткина (Россия) - 1675...

43 (41). Екатерина Макарова (Россия) - 1240...

70 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) - 825...

76 (78). Евгения Родина (Россия) - 783...

88 (89). Екатерина Александрова (Россия) - 680...

92 (90). Ирина Хромачева (Россия) - 666...

258 (262). Мария Шарапова (Россия) - 185.