Мамиашвили: не все российские борцы на ЧЕ использовали свой шанс перед Олимпиадой

НОВИ-САД /Сербия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Не все российские спортсмены на чемпионате Европы по спортивной борьбе, первом в очередном олимпийском цикле, использовали шанс заявить о себе как о претендентах на участие в Играх-2020 в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

На турнире в Сербии сборная России завоевала 16 медалей - пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.

"Первый после Олимпиады чемпионат Европы всегда вызывает особый интерес, ведь сегодня закладываются основы той команды, что мы совсем скоро увидим на Играх в Токио, - отметил Мамиашвили. - И у каждого из участников нынешнего чемпионата была уникальная возможность заявить о себе за неполные четыре года до старта главных соревнований, предела мечтаний в карьере каждого из них. Не могу сказать, что все ее использовали".

Самым большим разочарованием для главы федерации на чемпионате Европы стал проигрыш в квалификации чемпиона Игр в Рио Давита Чакветадзе. "Проиграл среднестатистическому борцу, и не надо искать причин в судействе - это последнее дело, - подчеркнул Мамиашвили. - Да, всему можно найти объяснение, а нужно ли? Он три технических действия пропустил".

"Самым ярким событием для меня стала победа Бекбулатова - шутка ли, 42:0 по ходу всего турнира, ведь ни балла не отдал. А выдержка и самоотдача Суркова - это пример для всех наших борцов", - добавил он. Говоря о женской сборной, Мамиашвили подчеркнул важность того, чтобы с медалями россиянки получали не только регалии, но и уверенность в себе. "Они должны начать понимать свою исключительность в плане побед над соперницами, должна прийти уверенность, что они могут; впереди чемпионат мира, а там европейскими соперницами дело не ограничится - их ждут азиатки, канадки, американки", - отметил он.

Мамиашвили заявил, что к августовскому чемпионату мира в Париже сборная обязательно усилится. "Все пройдут равный отбор, а тренеры, прекрасно понимающие свою ответственность, не только грамотно выстроят тренировочный процесс, но и подготовят ребят морально", - подытожил глава федерации.

Не все идет по плану

Чемпионат Европы открыли соревнования борцов вольного стиля. Если ровно год назад на предолимпийском европейском чемпионате в Риге мужчины в этой дисциплине были вторыми, а женщины четвертыми, то на этот раз и те, и другие вышли в победители.

Мужская команда взяла в Нови-Сад два золота, два серебра и три бронзы. Чемпионами Европы стали Ильяс Бекбулатов (65 кг) и Даурен Куруглиев (86 кг), серебро на счету Ахмеда Чакаева (61 кг) и Анзора Болтукаева (97 кг), бронза у Заура Угуева (57 кг), Исраила Касумова (70 кг) и Ахмеда Гаджимагомедова (74 кг). Несмотря на лидерство в общем зачете, главный тренер сборной Джамболат Тедеев результатом остался не очень недоволен. К старту чемпионата он планировал как минимум три золота, о чем и напомнил ТАСС: "Золота хотелось больше, но это спорт, хотя понимаю, избаловали мы всех своими победами".

Среди российских борцов вольного стиля героем турнира стал Бекбулатов, который за весь турнир не отдал соперникам ни балла. Россиянин набрал в общей сложности 42 балла, он посвятил свою победу на турнире отцу, которому 9 мая исполняется 51 год.

Команда мастеров вольного стиля, костяк которой на турнире в Нови-Сад составили дебютанты, не отметилась медалями лишь в одной категории - без награды остался тяжеловес Алан Хугаев. По мнению главного тренера, борцу не повезло с жеребьевкой. Сложись бы все иначе, прорех в медальной таблице чемпионата у команды Тедеева не случилось бы.

Впереди у борцов отбор к чемпионату мира, который пройдет в августе в Париже. К нему наравне со всеми готовятся и чемпионы Олимпиады в Рио-де-Жанейро - Абдулрашид Садулаев и Сослан Рамонов. Как сообщил ТАСС Тедеев, к старту готовится и Билял Махов, лидер сборной в тяжелом весе, обидно проигравший на Играх в квалификации. "После Игр в Рио Билял пережил небольшой нокдаун, но по дороге домой в самолете у нас был разговор - заручились, что до Олимпиады в Токио идем вместе", - пояснил главный тренер.

Второе место в общекомандном зачете среди представителей мужской вольной борьбы заняла сборная Азербайджана, третье - Турции.

Ищите женщин

Победительницами чемпионата Европы в составе сборной России стали Любовь Овчарова в весовой категории до 60 кг и Анастасия Братчикова (69 кг), серебро завоевала Наталья Малышева (53 кг). Для главного тренера команды Юрия Шахмурадова победа первой стала настоящим подарком. "Ее молодость и желание бороться стали для меня симфонией", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению тренера, прибавила и Братчикова, которой пришлось спешно прибавлять в весе, чтобы перейти в 69 кг - вес олимпийской чемпионки Лондона, серебряного призера Игр-2016 Натальи Воробьевой. Анастасия "добирала" уже в Нови-Сад, потребляя по три-четыре порции пищи и заедая сладким.

Роскошная диета пошла в пользу. "Теперь у нас две сильные спортсменки в этом весе, это хорошо", - отметил главный тренер. Шахмурадов считает, что все россиянки на турнире отборолись в свою силу, но лично для него самым большим разочарованием стало поражение серебряного призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерии Кобловой в весе до 58 кг, которую подвела излишняя самоуверенность, а также отсутствие награды у участницы Игр-2016 Инны Тражуковой. "Подвели, было много грязных и непозволительных ошибок", - считает Шахмурадов.

Главный тренер в очередной раз посетовал - женщин в российской борьбе не хватает. В команде в настоящий момент не больше 50 спортсменок. Для сравнения, только в Дагестане вольной борьбой занимаются 30 тысяч человек. "Отношение к нашему виду нужно менять в корне", - заявил Шахмурадов.

Вторыми по количеству наград на чемпионате Европы стали азербайджанки, третьими - представительницы Болгарии.

Не убил, но покусал

Лишь одним золотом отметились в Нови-Сад классики - хэдлайнером команды российских борцов греко-римского стиля стал 23-летний Артем Сурков в весе до 66 кг. Именно он в 2015 году гарантировал команде место на Олимпиаде в Рио-де- Жанейро, завоевав бронзу чемпионата мира в Лас-Вегасе. На Играх страну в этом весе представил Ислам-бека Альбиев.

"Артем на отборочном к Олимпиаде чемпионате России проиграл Альбиеву, но не сдался, не остановился. И старт за стартом он показывает себя более чем убедительно, - рассказал ТАСС главный тренер сборной Гоги Когуашвили. - Кстати, Альбиев тоже продолжает тренироваться, так что конкуренция в весе 66 кг прекрасная, а ее результат налицо".

В финале чемпионата Европы Сурков досрочно со счетом 12:1 выиграл у олимпийского чемпиона Рио серба Давора Штефанека, тот поверг в настоящий траур своих многочисленных поклонников. На Играх-2016 лишь Штефанек да сборная страны по водному поло смогли похвастаться золотом, поэтому неслучайно именно в день выступления серба трибуны дворца спорта "Спенс" были забиты до отказа. От титулованного соперника, в активе которого так и не появилось вожделенного звания чемпиона Европы, Сурков в конце поединка услышал "браво". Правда до этого серб наградил россиянина своим излюбленным запрещенным ударом головой в челюсть.

Не обошлось и без обвинений в адрес россиянина - при захвате торса Суркова, зубы россиянина оказались на руке соперника. Штефанек обиженно взывал к судьям, показывая на укус. Правда крови на ней не обнаружилось, куда живописней была кровавая улыбка россиянина, разбившего о руку соперника губы. "Не убил, но покусал", - шутили над чемпионом Европы журналисты, окружившие Суркова после победы.

Борец рассказал ТАСС после схватки, что Штефанек его не удивил. "Серб действовал в своем духе, ничего страшного. Я знал, что провокации будут, поэтому выиграть от этого было только приятнее", - заметил борец.

По мнению Мамиашвили, самоотдача Суркова на старте в Нови-Сад достойна подражания.

Греко-римская катастрофа

Насколько впечатляющей была победа Суркова, настолько и горьким стало поражение олимпийского чемпиона Рио-де- Жанейро Чакветадзе. Причем уступил он в первом же поединке - сербу Деяну Франковичу со счетом 4:7. Франкович, проиграв уже во второй своей схватке, лишил россиянина шанса побороться хотя бы за бронзу. Таковы правила.

Помимо золота Суркова, также в активе сборной серебро Чингиза Лабазанова (до 75 кг), бронза Мингияна Семенова (до 59 кг), Абуязида Манцигова (до 71 кг), Адлана Акиева (до 80 кг) и Виталия Щура (до 130 кг). В общекомандном зачете греко-римской борьбы россияне стали вторыми, уступив первенство венграм. Третья - сборная Белоруссии.

Когуашвили назвал произошедшее с российской командой в Нови-Сад катастрофой и натуральным "проигрышем". "К чемпионату мира будем работать как роботы, ведь как нам говорят, так и боремся. Отменили партер? Значит, снова надо перестраиваться - у нас немногие оказались к этому готовы", - рассказал он. По мнению тренера, единственной радостью которого на чемпионате Европы стала победа Суркова, большинство спортсменов проиграли соревнования тактически. А впереди, перед чемпионатом мира, команде предстоят серьезный "разбор полетов" и "выводы".

Чемпионат мира по борьбе пройдет в конце августа в Париже.