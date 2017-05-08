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Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WТА

Спорт
8 мая, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

На прошлой неделе россиянка провела один матч, одержав победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони в первом раунде турнира в Мадриде

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/SERGIO BARRENECHEA

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась со 120-го на 124-е место в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), который опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе 30-летняя россиянка провела один матч, одержав победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони в первом раунде турнира в Мадриде.

В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в Штутгарте. Из-за неучастия в официальных матчах Шарапова на прошлой неделе впервые за несколько месяцев вошла в чемпионскую гонку. На данный момент на ее счету 185 очков.

На первое место поднялась чешка Каролина Плишкова (2252). Датчанка Каролин Возняцки (2175) поднялась на вторую строчку. Тройку замкнула британка Йоханна Конта (2130).

В первую десятку также вошли россиянки Елена Веснина (8-е место, 1458) и Анастасия Павлюченкова (9, 1427), победившая на турнире в Рабате.

Светлана Кузнецова (1320) занимает 11-е место, Дарья Касаткина (812) - 19-е, Наталья Вихлянцева (535), - 39-е, Екатерина Макарова (483) - 45-е, Екатерина Александрова (379) - 57-е, Евгения Родина (350) - 67-е.

Первая восьмерка чемпионской гонки получит право выступить на итоговом турнире WTA.

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