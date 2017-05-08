Хоккеистов обеспечат 110 кг пирожных в Кельне в дни чемпионата мира

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В общей сложности 110 кг песочных пирожных доставят в раздевалки хоккеистов национальных команд на "Ланксесс-Арену" в Кельне во время чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

"Хоккеистам в раздевалках будут предоставлены различные макаронные изделия, салаты, примерно полтонны винограда, а также песочные пирожные общим весом в 110 кг", - сказано в сообщении.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ), во второй игре были разгромлены итальянцы (10:1). Третий матч турнира против команды Германии состоится в понедельник (17:15 мск).