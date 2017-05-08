Тренер: выступление датчан на домашнем ЧМ будет зависеть от количества игроков из НХЛ

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление сборной Дании на домашнем чемпионате мира по хоккею будет зависеть от того, сколько игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приедет в национальную команду на турнир. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Ян Карлссон.

Мировое первенство 2018 года пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В нынешнем сезоне девять датских хоккеистов выступали в регулярном чемпионате НХЛ. Лишь один из них продолжает выступать в плей-офф - форвард Ларс Эллер из "Вашингтона".

"У нас есть игроки НХЛ, но я пока не знаю, кто будет играть из них на чемпионате мира в следующем году, - сказал он. - Как вы знаете, у нас там постоянно играет семь человек, и от того, кто из них попадет в плей-офф, а кто нет, зависит, как будет играть наша команда. Но одно я знаю - каждый датчанин хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира".

Датские хоккеисты уступили в первых двух встречах ЧМ-2017, латвийцам и американцам. Однако в случае, если команда займет в группе А на предварительном этапе последнее место, она не вылетит из элиты, поскольку Дания является хозяином следующего мирового первенства.

"Да, над нами не довлеет угроза вылета, но мы хотим сейчас показать хороший хоккей, выигрывать матчи и зарабатывать очки. Я всегда стараюсь сделать все возможное для того, чтобы у нас была хорошая команда, но сейчас нас преследует неудача. У нас травмированы два защитника, только один игрок из НХЛ (форвард Николай Эллерс из "Виннипега" - прим. ТАСС)", - отметил он.

За датчан в течение пяти лет подряд на чемпионатах мира играл уроженец Екатеринбурга форвард Кирилл Старков, выступающий в одном из клубов Швейцарии. "Он не играл год из-за травмы, поэтому его здесь нет (на ЧМ-2017). Посмотрим, каким он будет осенью. В Москве он был в очень хорошей форме", - сказал Карлссон.