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Райндль надеется, что немецкие хоккеисты смогут восстановиться к матчу ЧМ с россиянами

Спорт
8 мая, 9:45 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам президента Немецкого хоккейного союза, день отдыха был необходим команде после двух матчей подряд

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КЕЛЬН, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Немецкого хоккейного союза, глава немецкой части оргкомитета чемпионата мира Франц Райндль надеется, что хоккеисты сборной Германии смогут восстановиться к матчу предварительного этапа турнира с командой России. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная Германии провела два матча турнира подряд в пятницу и субботу против команд США (2:1) и Швеции (2:7). Игра хозяев с россиянами пройдет в понедельник, начало в 17:15 мск. Россияне в воскресенье выиграли у команды Италии - 10:1.

"У нас есть день отдыха, который, как я считаю, нам необходим. Надеюсь, что мы сможем восстановиться и сохранить немало энергии, чтобы побороться с ними, - сказал Райндль. - Не считаю этот выходной явным преимуществом, но поскольку сборная России - высококвалифицированная команда, нам необходима "дозаправка".

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