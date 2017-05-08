Колумбийский футболист Гутьеррес скончался на 22-м году жизни в результате ДТП

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Защитник колумбийского футбольного клуба "Атлетико Уила" Эдуард Гутьеррес скончался на 22-м году жизни из-за полученных в результате автомобильной аварии травм. Об этом сообщает колумбийское издание El heraldo.

Игрок попал в аварию 7 мая в колумбийской Уиле. Автомобилем, который врезался в дерево, управляла подруга футболиста, о ее состоянии не сообщается. Колумбийский футболист умер в госпитале, спустя несколько часов после происшествия.

Гутьеррес выступал за "Атлетико Уилу" с 2015 года, проведя за команду в общей сложности 19 матчей. В 2017 году на его счету девять игр.