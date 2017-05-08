Колумбийский футболист Гутьеррес скончался на 22-м году жизни в результате ДТП

Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назадОбщество 8 мая, 9:35
Хоккеистов обеспечат 110 кг пирожных в Кельне в дни чемпионата мираСпорт 8 мая, 9:15
Компания "Информ" произведет монтаж пожарной сигнализации на объектах "Росэнергоатома"Банк историй успеха 8 мая, 9:00
Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WТАСпорт 8 мая, 8:36
Мамиашвили: не все российские борцы на ЧЕ использовали свой шанс перед ОлимпиадойСпорт 8 мая, 8:22
Лавров: Киев регулярно устраивает вооруженные провокации в ДонбассеПолитика 8 мая, 6:51
Шарапова переместилась на 258-е место в рейтинге WTAСпорт 8 мая, 6:41
В Москве и области ожидаются дождь, мокрый снег и до 6 градусов теплаМосква 8 мая, 6:15
Попов: Каррера сказал футболистам "Спартака", что они стали одной семьейСпорт 8 мая, 4:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Защитник колумбийского футбольного клуба "Атлетико Уила" Эдуард Гутьеррес скончался на 22-м году жизни из-за полученных в результате автомобильной аварии травм. Об этом сообщает колумбийское издание El heraldo.
Игрок попал в аварию 7 мая в колумбийской Уиле. Автомобилем, который врезался в дерево, управляла подруга футболиста, о ее состоянии не сообщается. Колумбийский футболист умер в госпитале, спустя несколько часов после происшествия.
Гутьеррес выступал за "Атлетико Уилу" с 2015 года, проведя за команду в общей сложности 19 матчей. В 2017 году на его счету девять игр.