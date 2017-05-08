СМИ: "Твенте" получит €500 тыс. за чемпионство Промеса в составе "Спартака"

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Бывший клуб Квинси Промеса голландский "Твенте" получит бонус в размере €500 тысяч от "Спартака" за то, что полузащитник стал чемпионом России в составе красно-белых. Об этом сообщает портал Voetball International.
По информации издания, при переходе Промеса из "Твенте" в "Спартак" в 2014 году в соглашении между клубами был прописан пункт о выплате "Спартаком" бонуса в случае, если полузащитник станет чемпионом России или же пробьется вместе с красно-белыми в Лигу чемпионов. В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт-петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб. Таким образом, теперь "Спартак" должен перевести €500 тысяч "Твенте".
Промес перешел в "Спартак" из голландского клуба за €11 млн, его контракт с московским клубом рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "Спартак" 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.