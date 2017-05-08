Тихонов: Массимо Каррера сыграл огромную роль в чемпионстве "Спартака"

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер столичного футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера сыграл огромную роль в итоговой победе красно-белых в чемпионате России сезона-2016/17. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов.

"Спартак" 7 мая стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как санкт-петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно-белых. "Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

"Болельщики 16 лет ждали этой победы, они вытерпели этот долгий срок, чем заслужили праздник. Уже за пять туров до конца можно было говорить о чемпионстве "Спартака", все шло к этому. Красно-белые подтвердили, что в этом сезоне являются лидерами в нашем футболе", - сказал Тихонов.

"Ключевой ли вклад Карреры? Я думаю, что все в совокупности, и тот разговор игроков с болельщиками, после чего команда понеслась вверх, и, конечно же, тренер. Плюс футболисты, которых взяли перед началом сезона. Когда есть качественные игроки, то можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль в победе", - добавил он.

"Возможно, в некоторых встречах была доля удачи и везения, но команда все равно прошла сезон ровно, без спадов и заслуженно победила. Если "Спартак" никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на победу в чемпионате. Уверен, что команда еще и усилится перед Лигой чемпионов", - подытожил специалист.

Тихонов выступал за "Спартак" с 1992 по 2000 годы, а также в 2011 году, восемь раз став с командой чемпионом России. С 2011 по 2012 годы и с 2013-го по 2014-й входил в тренерский штаб "Спартака". Сейчас Тихонов является главным тренером красноярского "Енисея", выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).