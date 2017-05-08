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Российские шпажистки стали вторыми на этапе КМ в Бразилии

Спорт
8 мая, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

В финале командного турнира россиянки уступили сборной Италии 28:29

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские фехтовальщицы завоевали серебро в командном турнире шпажисток на этапе Кубка мира, прошедшем в бразильском Рио-де-Жанейро.

Сборная России в составе Татьяны Гудковой, Виолетты Колобовой, Алены Комаровой и Яны Зверевой в финале уступила команде Италии - 28:29.

Третье место завоевала команда Китая, победившая украинок (40:37).

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