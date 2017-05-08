"Чикаго" надеется, что хоккеист Шалунов окажется в клубе через два-три года

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КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Директор по развитию игроков клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго" Барри Смит надеется, что российский нападающий Максим Шалунов через два-три года окажется в НХЛ. Об этом он рассказал ТАСС.
Шалунов перешел в ЦСКА из "Сибири" 1 мая в результате обмена вместе с Сергеем Шумаковым и Константином Окуловым, подписав с армейским клубом трехлетний контракт. Форвард был выбран "Чикаго" на драфте 2011 года в четвертом раунде.
"Это здорово, что Шалунов подписал контракт с ЦСКА, поскольку он становится все лучше с каждым годом. Я надеюсь, что он это докажет в следующем году, и, возможно, после двух-трех сезонов мы сможем привезти его в "Чикаго", - сказал Смит. - Ему необходимо улучшать катание, скорость, он должен быть более проворнее на льду".
В текущем сезоне Шалунов стал одним из лучших бомбардиров "Сибири", набрав 37 очков (19 шайб + 18 передач).