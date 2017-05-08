Шарапова заявила, что участие в Уимблдоне много значит для нее

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова хотела бы принять участие в Уимблдоне - третьем в сезоне турнира серии Большого шлема. Слова спортсменки приводит AP.

"Я очень хотела бы принять участие в Уимблдоне, это очень значимо для меня, - сказала Шарапова. - Но до него еще слишком много времени".

В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в Штутгарте. На прошлой неделе 30-летняя россиянка провела один матч, одержав победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони в первом раунде турнира в Мадриде, что позволило ей подняться на 258-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Данная позиция пока не позволяет Шараповой попасть на турнир по рейтингу, однако организаторы турнира могут 20 июня принять решение о выдаче россиянке специального приглашения (wild card). Но теннисистка может и сама обеспечить себе участие в Уимблдоне – если 16 мая организаторы Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") дадут ей wild card, она успешно выступит на парижских грунтовых кортах и наберет достаточное количество рейтинговых очков.

Организаторы "Ролан Гаррос" объявят решение по вопросу участия Шараповой в турнире 16 мая. Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

Во втором круге турнира в Мадриде Шарапова в понедельник встретится с канадкой Эжени Бушар.