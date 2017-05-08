Агент подтвердил, что Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов по футболу

Каррера осенью не поверил бы словам, что приведет "Спартак" к чемпионствуСпорт 8 мая, 12:51
Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону под Лигу чемпионовСпорт 8 мая, 12:12
Путин поздравил глав ряда государств с Днем ПобедыПолитика 8 мая, 12:11
Россия поддерживает продление сделки с ОПЕК после 2017 годаЭкономика и бизнес 8 мая, 11:58
Агент подтвердил, что Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов по футболуСпорт 8 мая, 11:40
Шарапова заявила, что участие в Уимблдоне много значит для нееСпорт 8 мая, 11:19
В Астрахани прошел автомобильный флешмоб, приуроченный ко Дню ПобедыОбщество 8 мая, 11:11
"Чикаго" надеется, что хоккеист Шалунов окажется в клубе через два-три годаСпорт 8 мая, 10:58
Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во ФранцииПолитика 8 мая, 10:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Агент бывшего тренера сборной России по футболу Дика Адвоката Роб Янсен подтвердил, что его клиент станет главным тренером сборной Нидерландов. Слова агента приводит портал NOS.
Ранее газета De Telegraaf сообщила, что 69-летний специалист, который в данный момент возглавляет турецкий "Фенербахче", сменит на посту главного тренера национальной команды Данни Блинда, уволенного 26 марта. Его помощником, как отмечало издание, станет известный в прошлом футболист Рууд Гуллит, который в 2011 году был главным тренером грозненского "Терека".
"Скорее всего, бумаги о назначении будут оформлены на этой неделе", - сказал Янсен.
Адвокат ранее уже возглавлял сборную Нидерландов в 2002-2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы - 2004, где уступила сборной Португалии.
Российским болельщикам он известен по работе с "Зенитом" и сборной России. Вместе с клубом из Санкт- Петербурга специалист выигрывал чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008). С российской национальной командой Адвокат работал с 2010 по 2012 гг. Он вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года. В групповом раунде россияне заняли третье место с четырьмя очками и не смогли пробиться в четвертьфинал.