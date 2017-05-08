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Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону под Лигу чемпионов

Спорт
8 мая, 12:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Бывший главный тренер сборной России поздравил красно-белых с чемпионством

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Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московскому "Спартаку" необходимо усиление в оборонительной линии команды в преддверии выступления в главном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов по футболу. Такое мнение ТАСС выразил бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

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"Спартак" 7 мая стал 10-кратным чемпионом России. Это стало известно после того, как санкт-петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно-белых в турнирной таблице. "Спартак" выиграл чемпионат страны впервые с 2001 года. В сезоне-2017/18 столичная команда будет представлять Россию в Лиге чемпионов.

"Во-первых, я поздравляю "Спартак" с чемпионством. Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне", - сказал Газзаев.

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"Теперь ответственность игроков, тренерского штаба "Спартака" станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства, - продолжил он. - Сейчас можно долго рассуждать, показал ли "Спартак" в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица - это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире - Лиге чемпионов".

"Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться. Я думаю, что "Спартаку" необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону. Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна - повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может", - подытожил специалист.

Чемпионат России завершится 21 мая.

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