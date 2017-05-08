Парфенов: "Спартак" заслужил победу в чемпионате России по футболу в этом сезоне

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Спартак" заслуженно стал победителем чемпионата России в сезоне-2016/17, команда показывала чемпионскую игру. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Тосно", бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов.

В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт- петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб.

"Наша команда "Тосно" решила задачу и вышла в РФПЛ, "Спартак" стал чемпионом - это такое двоякое чувство, надо только порадоваться за болельщиков, которые столько ждали и терпели, а также за руководство. Ребят пока лично не поздравлял, у них и без меня достаточно поздравлений, но на тренировке разговаривал с Владимиром Бесчастных (тренер "Тосно", бывший футболист "Спартака" - прим. ТАСС), мы искренне порадовались за "Спартак", они молодцы и заслужили чемпионство", - сказал Парфенов.

"Я рад за них, это для меня не чужая команда, - продолжил он. - Там оставлено много сил и здоровья. Легких чемпионств не бывает, такое же было и в 2001 году. В этом году команда однозначно показывала чемпионскую игру, если выиграла чемпионат".

Парфенов - четырехкратный чемпион России в составе московского "Спартака", возглавляет "Тосно" с августа 2015 года.