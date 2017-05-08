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Каррера осенью не поверил бы словам, что приведет "Спартак" к чемпионству

Спорт
8 мая, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

В воскресенье красно-белые завоевали чемпионский титул впервые с 2001 года

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не поверил бы, если бы ему сказали о победе красно-белых под его руководством в чемпионате России сезона-2016/17 прошлой осенью, в начале его работы в клубе. Карреру со ссылкой на Sky Italia цитирует портал Gianlucadimarzio.

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В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт- петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб. Красно-белые завоевали чемпионский титул впервые с 2001 года.

"Спартак" много лет не побеждал, и если бы мне в начале работы сказали, что клуб под моим руководством станет чемпионом, то я бы не проверил, - признался итальянский специалист. - В "Спартаке" я делал то, чему учил меня Антонио Конте (в настоящее время возглавляющий "Челси" - прим. ТАСС), которого считаю лучшим тренером мира. Затем я собрал группу фантастических парней, с которыми мы стали семьей. И они в полном объеме выполняли мои требования".

Каррера рассказал, что пытается выучить русский язык. "На протяжении сезона я жил на базе клуба, где чувствовал себя хорошо, - отметил он. - Я привязался к русским, они дружелюбные. Еще я должен выучить язык. Я, конечно, стараюсь, но он трудный ".

Итальянец выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 год и провел в составе команды 114 матчей. В 2009 году он вернулся в туринский клуб в качестве помощника главного тренера Антонио Конте и проработал в этой должности до 2014 года. Также под руководством Конте он работал в сборной Италии.

Каррера возглавил "Спартак" по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Дмитрия Аленичева.

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"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу

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