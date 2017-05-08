Промес на русском языке поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес на русском языке поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Сообщение футболиста размещено в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
Я безумно рад получить этот кубок! И очень горжусь, что он попадёт к тем, кому принадлежит - нашим фанатам! Спасибо за вашу поддержку и отдельное спасибо моей команде и тренерам. #QP10 #Spartak #Спартак
В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России после того, как санкт-петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" (0:1) и лишился шансов догнать московский клуб. Красно-белые завоевали чемпионский титул впервые с 2001 года.
"Я безумно рад получить этот кубок (вручаемый чемпиону России - прим. ТАСС), - написал Промес. - И очень горжусь, что он попадет к тем, кому принадлежит - нашим фанатам. Спасибо за вашу поддержку и отдельное спасибо моей команде и тренерам".
Позднее Промес в своем Twitter сообщил, что на следующий день после чемпионства стал отцом.
What A Day! #Blessed pic.twitter.com/xQSZbtRswC— Quincy Promes (@QPromes) 8 мая 2017 г.
"Счастлив сообщить, что мой сын появился на свет 8 мая, - написал полузащитник. - Мама и ребенок чувствуют себя хорошо".
Промес перешел в "Спартак" из голландского "Твенте" за €11 млн, его соглашение с московским клубом рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "Спартак" 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 голевых передач.