Президент ФИФА Инфантино не видит экономических проблем в организации

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) является устойчивой в экономическом плане организацией. Такое мнение выразил глава ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство France-Presse.
В апреле ФИФА опубликовала отчет за 2016 год, в котором констатировала дефицит бюджета в $369 млн. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что организация имеет проблемы с привлечением спонсоров из-за коррупционных скандалов.
"Несмотря на то, что некоторые люди пытаются писать и говорить, ФИФА чрезвычайно сильна в финансовом плане", - сказал Инфантино.
В воскресенье ФИФА заключила партнерское соглашение с новым спонсором - компанией Qatar Airways. В рамках партнерства компания станет спонсором Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России.