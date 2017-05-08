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Президент ФИФА Инфантино не видит экономических проблем в организации

Спорт
8 мая, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

В апреле ФИФА опубликовала отчет за 2016 год, в котором констатировала дефицит бюджета в $369 млн

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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© EPA/WALTER BIERI

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) является устойчивой в экономическом плане организацией. Такое мнение выразил глава ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство France-Presse.

В апреле ФИФА опубликовала отчет за 2016 год, в котором констатировала дефицит бюджета в $369 млн. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что организация имеет проблемы с привлечением спонсоров из-за коррупционных скандалов.

"Несмотря на то, что некоторые люди пытаются писать и говорить, ФИФА чрезвычайно сильна в финансовом плане", - сказал Инфантино.

В воскресенье ФИФА заключила партнерское соглашение с новым спонсором - компанией Qatar Airways. В рамках партнерства компания станет спонсором Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России.

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