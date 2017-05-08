Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юран: "Спартак" провалился бы в чемпионате РФПЛ на багаже Аленичева

Спорт
8 мая, 14:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По мнению бывшего футболиста красно-белых, "Спартак" абсолютно заслуженно стал чемпионом России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Юран

Сергей Юран

© ТАСС/Алексей Крутов

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Спартак" не смог бы выиграть чемпионат России по футболу в сезоне-2016/17 на "багаже" бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева, титул - заслуга нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий и тренер московского клуба Сергей Юран.

Смотрите также
Футболисты "Спартака"

Назад в будущее: Федун, тренеры и игроки "Спартака" в год прошлого чемпионства клуба

В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт-петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб в турнирной таблице. Это чемпионство стало первым для красно-белых с 2001 года.

"Какая тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в "Спартаке" в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году? У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы", - считает Юран.

"Каррера сумел объединить команду, она сыграла совсем по-другому: это было видно в физическом плане и в том, что на поле выходил коллектив, который живет матчами и победами. После Аленичева футболисты остались те же, но тогда был не тот настрой, желания не было, а Каррера всех мотивировал, команда до конца "убивалась". Наверное, это чемпионство - заслуга Карреры, он тренер, плюс игроки", - добавил собеседник агентства.

Смотрите также
Квинси Промес

Промес на русском языке поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

По его мнению, "Спартак" абсолютно заслуженно стал чемпионом России. "Я рад за болельщиков, "Спартак" - номер один по количеству болельщиков, поэтому радует, что они смогли ждать 16 лет. Я рад, что клуб вернулся на чемпионский уровень, молодцы, конечно, конкуренты помогли, но "Спартак" реально по игре и другим компонентам заслуженно стал чемпионом. Дай бог, чтобы это сейчас продолжалось, и команда практически каждый сезон конкурировала в борьбе за чемпионство", - отметил Юран.

"Понятно, что под Лигу чемпионов нужно укрепляться, чтобы не просто так там сыграть, а выйти из группы и постараться идти по восходящей. Требуется усиление в линии защиты, потому что там уровень совсем другой, нужны три- четыре человека минимум, которые соответствуют лигочемпионскому уровню", - подытожил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Эстонии россиянин приговорен к пяти годам тюрьмы за шпионаж
2
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
5
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама