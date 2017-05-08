Юран: "Спартак" провалился бы в чемпионате РФПЛ на багаже Аленичева

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Спартак" не смог бы выиграть чемпионат России по футболу в сезоне-2016/17 на "багаже" бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева, титул - заслуга нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий и тренер московского клуба Сергей Юран.

В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт-петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб в турнирной таблице. Это чемпионство стало первым для красно-белых с 2001 года.

"Какая тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в "Спартаке" в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году? У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы", - считает Юран.

"Каррера сумел объединить команду, она сыграла совсем по-другому: это было видно в физическом плане и в том, что на поле выходил коллектив, который живет матчами и победами. После Аленичева футболисты остались те же, но тогда был не тот настрой, желания не было, а Каррера всех мотивировал, команда до конца "убивалась". Наверное, это чемпионство - заслуга Карреры, он тренер, плюс игроки", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, "Спартак" абсолютно заслуженно стал чемпионом России. "Я рад за болельщиков, "Спартак" - номер один по количеству болельщиков, поэтому радует, что они смогли ждать 16 лет. Я рад, что клуб вернулся на чемпионский уровень, молодцы, конечно, конкуренты помогли, но "Спартак" реально по игре и другим компонентам заслуженно стал чемпионом. Дай бог, чтобы это сейчас продолжалось, и команда практически каждый сезон конкурировала в борьбе за чемпионство", - отметил Юран.

"Понятно, что под Лигу чемпионов нужно укрепляться, чтобы не просто так там сыграть, а выйти из группы и постараться идти по восходящей. Требуется усиление в линии защиты, потому что там уровень совсем другой, нужны три- четыре человека минимум, которые соответствуют лигочемпионскому уровню", - подытожил собеседник агентства.