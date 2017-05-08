Писарев: слабость "Зенита" и ЦСКА позволила "Спартаку" стать чемпионом России

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский "Спартак", ставший чемпионом России по футболу, не испытывал достойной конкуренции со стороны ЦСКА и санкт- петербургского "Зенита" в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок "Спартака" Николай Писарев.

В воскресенье "Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура и потерял шансы догнать красно-белых.

"Я думаю, что Массимо Каррере (главному тренеру "Спартака") удалось организовать команду, она играет, как хороший европейский клуб. Футболисты показали свою тактическую обученность, плюс свою положительную роль сыграла атмосфера в "Спартаке". Во-вторых, у московского клуба отсутствовали достойные конкуренты. В этом году очень слабый "Зенит", не сильный ЦСКА и пока не сильный "Краснодар" в силу своего подбора футболистов, из которых Игорь Шалимов (главный тренер краснодарской команды) выжимает максимум", - заявил Писарев.

"Но от этого чемпионство менее приятным не становится, - продолжил он. - Болельщики заждались этого золота, ведь у "Спартака" самый массовый фан-клуб, поэтому счастливых людей больше, чем огорченных. Я думаю, что болельщики любой другой команды понимают, что в этом сезоне они не заслуживали первого места".

"Спартак" стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам? Спартаковцы - ребята со вкусом, требовательные, они хотят получать удовольствие, как в театре и кино. К этому "Спартаку" нужно быть готовым", - резюмировал Писарев.

"Спартак" прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.