Итудис: баскетболистам ЦСКА важно избежать травм перед стартом "Финала четырех" Евролиги

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МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Физическая готовность и отсутствие травм являются решающим факторам для московского ЦСКА перед стартом "Финала четырех" баскетбольной Евролиги. Об этом журналистам заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
В полуфинале турнира ЦСКА сыграет с греческим "Олимпиакосом". Испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче" разыграют вторую путевку в финал.
"В этом году Евролига стала еще более сложным и напряженным турниром. Это настоящий марафон, и теперь мы выходим в решающую стадию. Самое важное - быть физически готовыми, чтобы не было никаких травм", - сказал Итудис.
"Что касается неудачных матчей с "Олимпиакосом" в "Финале четырех" (в полуфинале турнира сезона-2014/15 ЦСКА уступил греческой команде со счетом 68:70. - Прим. ТАСС), то это никак психологически не давит на команду. Здесь шансы на победу у всех равны - по 25 процентов. Кстати, в этом регулярном сезоне у нас две победы над "Олимпиакосом" из двух встреч (3 ноября российский клуб выиграл со счетом 85:71, вторая победа была одержана 7 апреля. - 90:86). Это дает пищу для размышлений", - добавил специалист.
"Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в турецком Стамбуле 19-21 мая.