Баскетболист УНИКСа Лэнгфорд получил награду самому результативному игроку Евролиги

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Защитник российского УНИКСа Кит Лэнгфорд получил награду самому результативному баскетболисту нынешнего сезона Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Лэнгфорд в текущем сезоне в среднем за игру набирал 21,75 очка. Данный результат является вторым с 2004 года, когда была учреждена данная награда. 33-летний американец завоевывал награду в 2014 году, он стал вторым баскетболистом, получавшим этот приз более одного раза.

В сезоне-2016/17 казанский клуб занял предпоследнее, 15-е место в регулярном чемпионате Евролиги и не смог пробиться в плей-офф соревнований.

Лэнгфорд перешел в УНИКС в 2014 году из итальянского "Милана". Ранее он выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио", российские "Химки".