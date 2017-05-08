Теодосич: баскетболисты ЦСКА находятся под давлением перед "Финалом четырех" Евролиги

Теодосич: баскетболисты ЦСКА находятся под давлением перед "Финалом четырех" ЕвролигиСпорт 8 мая, 15:23
Итудис: баскетболистам ЦСКА важно избежать травм перед стартом "Финала четырех" ЕвролигиСпорт 8 мая, 14:57
Отек легких мог стать причиной смерти олимпийского чемпиона бобслеиста ХолкомбаСпорт 8 мая, 14:43
Писарев: слабость "Зенита" и ЦСКА позволила "Спартаку" стать чемпионом РоссииСпорт 8 мая, 14:41
Юран: "Спартак" провалился бы в чемпионате РФПЛ на багаже АленичеваСпорт 8 мая, 14:31
В "Мосводосток" поступило более 20 заявок на ликвидацию подтоплений на улицах городаМосква 8 мая, 14:20
Мэй призвала британцев голосовать за ее партию для эффективных переговоров по BrexitМеждународная панорама 8 мая, 14:04
Президент ФИФА Инфантино не видит экономических проблем в организацииСпорт 8 мая, 13:38
Грайсс займет место в воротах сборной Германии в матче с командой России на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 13:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. От ЦСКА все ждут только победы в "Финале четырех" Евролиги, и это давит на баскетболистов столичной команды. Такое мнение журналистам высказал защитник армейцев Милош Теодосич.
В полуфинале турнира ЦСКА сыграет с греческим "Олимпиакосом". Испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче" разыграют вторую путевку в финал.
"Когда ты играешь в ЦСКА, то чувство радости и счастья выхода в "Финал четырех" теряется. Это становится чем-то привычным, хотя дается так же сложно. И при этом ты чувствуешь определенное давление от того, что все ждут от команды исключительно победы. Но мы готовы к тому, чтобы защитить титул", - заявил Теодосич.
"Уровень команд в этом сезоне выровнялся. Шансы у всех равные", - добавил баскетболист.
"Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в Стамбуле 19-21 мая.