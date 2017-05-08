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Теодосич: баскетболисты ЦСКА находятся под давлением перед "Финалом четырех" Евролиги

Спорт
8 мая, 15:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В полуфинале турнира ЦСКА сыграет с греческим "Олимпиакосом"

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Милош Теодосич

Милош Теодосич

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. От ЦСКА все ждут только победы в "Финале четырех" Евролиги, и это давит на баскетболистов столичной команды. Такое мнение журналистам высказал защитник армейцев Милош Теодосич.

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В полуфинале турнира ЦСКА сыграет с греческим "Олимпиакосом". Испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче" разыграют вторую путевку в финал.

"Когда ты играешь в ЦСКА, то чувство радости и счастья выхода в "Финал четырех" теряется. Это становится чем-то привычным, хотя дается так же сложно. И при этом ты чувствуешь определенное давление от того, что все ждут от команды исключительно победы. Но мы готовы к тому, чтобы защитить титул", - заявил Теодосич.

"Уровень команд в этом сезоне выровнялся. Шансы у всех равные", - добавил баскетболист.

"Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в Стамбуле 19-21 мая.

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