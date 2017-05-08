ФК "Шапекоэнсе" в новом составе завоевал первый трофей после авиакатастрофы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" на своем поле проиграл клубу "Аваи" со счетом 0:1 в ответном матче финала чемпионата штата Санта-Катарина, но по сумме двух встреч смог завоевать трофей.

Первый матч финала 30 апреля завершился победой "Шапекоэнсе" с тем же счетом, но благодаря лучшему месту в таблице регулярного чемпионата клуб из Шапеко стал победителем турнира.

Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила "Шапекоэнсе" победителем кубка.

Клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартовал 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.

"Шапекоэнсе" смог защитить титул чемпиона штата Санта-Катарина, который он завоевал в прошлом году. Всего на счету клуба из Шапеко шесть побед в этом турнире. Кроме того, клуб дважды выигрывал Кубок штата.

На этой неделе "Шапекоэнсе" может стать обладателем еще одного трофея - Суперкубка Южной Америки. Его разыгрывают обладатели Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка, которыми стали "Атлетико Насьональ" и "Шапекоэнсе". 4 мая в первом матче в Бразилии "Шапекоэнсе" победил со счетом 2:1, ответная игра состоится 10 мая в Медельине.