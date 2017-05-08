"Крылья Советов" обыграли "Урал" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 3:1 в гостевом матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей дублем отметился Джанни Бруно (54-я, 75-я минуты), еще один мяч на счету Кристиана Паскуато (89). У проигравших отличился Владимир Ильин (2). Клуб из Екатеринбурга потерпел в первенстве страны четвертое поражение подряд.
В турнирной таблице "Урал" за три тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 29 очков, на три балла опережая идущий 13-м "Оренбург" и на пять - занимающий 15-ю строчку тульский "Арсенал". "Крылья Советов" с 25 очками идут 14-ми. 15-я и 16-я команды чемпионата напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), 13-я и 14-я сыграют с третьим и четвертым клубами ФНЛ в переходных матчах за право сыграть в следующем сезоне в премьер-лиге.
"Крылья Советов" в следующем туре на своем поле примут санкт-петербургский "Зенит", "Урал" также дома сыграет с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 13 мая.