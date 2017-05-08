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"Анжи" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России

Спорт
8 мая, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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Болельщики "Анжи"

Болельщики "Анжи"

© ТАСС/Сергей Расулов/ NewsTeam, архив

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 0:0 в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

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"Анжи" продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, "Локомотив" не может выиграть в первенстве страны на протяжении четырех встреч. Для железнодорожников эта игра стала первой в качестве обладателя Кубка России сезона-2016/17.

В турнирной таблице "Анжи" за три тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 30 очков и на четыре балла опережая идущего 13-м "Оренбург". 13-я и 14-я команды по итогам чемпионата России встретятся в переходных матчах с третьим и четвертым клубами Футбольной национальной лиги за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. "Локомотив" занимает 8-е место, набрав 36 очков.

В следующем туре "Анжи" 14 мая в гостях сыграет с "Уфой", "Локомотив" днем ранее на своем поле примет "Оренбург".

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