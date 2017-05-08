"Анжи" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России

"Анжи" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 8 мая, 18:54
У хоккеиста Мозякина подозрение на сотрясение мозгаСпорт 8 мая, 18:11
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в МосквеОбщество 8 мая, 17:49
Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой ГерманииСпорт 8 мая, 17:45
Бастрыкин потребовал направить лучших следователей на поиски похищенного в Ростове ребенкаПроисшествия 8 мая, 17:39
Юлия Самойлова исполнит 9 мая песню для "Евровидения" в СевастополеКультура 8 мая, 17:18
Лавров проведет встречу с Тиллерсоном 10 мая в ВашингтонеПолитика 8 мая, 17:05
Количество освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось на 10%Армия и ОПК 8 мая, 16:31
"Крылья Советов" обыграли "Урал" в матче чемпионата РоссииСпорт 8 мая, 16:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 0:0 в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
"Анжи" продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, "Локомотив" не может выиграть в первенстве страны на протяжении четырех встреч. Для железнодорожников эта игра стала первой в качестве обладателя Кубка России сезона-2016/17.
В турнирной таблице "Анжи" за три тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 30 очков и на четыре балла опережая идущего 13-м "Оренбург". 13-я и 14-я команды по итогам чемпионата России встретятся в переходных матчах с третьим и четвертым клубами Футбольной национальной лиги за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. "Локомотив" занимает 8-е место, набрав 36 очков.
В следующем туре "Анжи" 14 мая в гостях сыграет с "Уфой", "Локомотив" днем ранее на своем поле примет "Оренбург".