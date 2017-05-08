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ВФВ даст оценку высказываниям тренера "Газпром-Югры" в адрес наставника "Локомотива"

Спорт
8 мая, 19:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Генеральный секретарь федерации Александр Яременко пообещал обсудить этот вопрос на исполкоме ВФВ

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МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) разберет на заседании исполкома высказывания главного тренера сургутского "Газпром-Югры" Рафаэля Хабибуллина в адрес наставника новосибирского "Локомотива" Пламена Константинова. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь федерации Александр Яременко.

Хабибуллин, комментируя порталу "Спорт Бизнес Онлайн" причины своего отсутствия на пресс-конференции перед началом "Финала шести" чемпионата России, отметил, что не хотел сидеть рядом с Константиновым, которого назвал "цыганом-конокрадом".

"Огорчает, что руководитель и главный тренер клуба позволяет себя так вести. Причем такого клуба, который, по моему мнению, является паразитом российского волейбола. От него нет никакой пользы, и все это связано с одним персонажем, который, судя по его комментариям, просто сумасшедший", - заявил Яременко.

"Мы соберем исполком, обсудим его выражения. Посмотрим, как руководство отнесется к этому", - добавил он.

"Финал шести" проходит в Москве. Турнир завершится 11 мая.

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