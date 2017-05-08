Сборная Канады разгромила команду Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала крупную победу над командой Белоруссии со счетом 6:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
Шайбы забросили Брэйден Пойнт (6-я, 55-я минуты), Натан Маккиннон (25, 36), Джефф Скиннер (48) и Клод Жиру (51).
Сборная Канады возглавляет турнирную таблицу группы B, одержав в трех матчах три победы. Белорусские хоккеисты с тремя поражениями в трех встречах идут на последней, восьмой позиции. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Финляндии, Словении, Швейцарии, Норвегии и Франции.
Следующий матч сборная Канады проведет 11 мая против команды Франции, белорусы 10 мая встретятся со швейцарцами.