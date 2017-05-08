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Знарок: важную роль в матче ЧМ по хоккею с немцами сыграло большинство

Спорт
8 мая, 20:12 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Россияне обыграли команду Германии со счетом 6:3

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Олег Знарок

Олег Знарок

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Немаловажную роль в матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии сыграла игра в большинстве. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Олег Знарок.

Россияне обыграли команду Германии со счетом 6:3.

"Как мы и предполагали, встретились с очень мобильной командой. Было непросто, но ребята сыграли неплохо, свою роль сыграло большинство", - сказал Знарок.

В первом периоде травму получил Сергей Мозякин. "Еще не знаю, что с ним случилось. Его отвезли проверять", - отметил Знарок.

По предварительным данным, у форварда сотрясение мозга.

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