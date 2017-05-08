Знарок: важную роль в матче ЧМ по хоккею с немцами сыграло большинство

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Немаловажную роль в матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии сыграла игра в большинстве. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Олег Знарок.

Россияне обыграли команду Германии со счетом 6:3.

"Как мы и предполагали, встретились с очень мобильной командой. Было непросто, но ребята сыграли неплохо, свою роль сыграло большинство", - сказал Знарок.

В первом периоде травму получил Сергей Мозякин. "Еще не знаю, что с ним случилось. Его отвезли проверять", - отметил Знарок.

По предварительным данным, у форварда сотрясение мозга.