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Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко отказался из-за травмы от вызова в сборную России на ЧМ

Спорт
8 мая, 20:18 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Главный тренер национальной команды Олег Знарок заявил, что форварду потребуется операция

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Tim Spyers

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко ответил отказом на вызов в сборную России для участия в чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

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В ночь на 8 мая "Сент-Луис" уступил "Нэшвиллу" в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:3) и завершил борьбу за Кубок Стэнли (2-4).

"Звонили агенту, Тарасенко потребуется операция. Он играл матчи Кубка Стэнли с травмой", - сказал Знарок.

В 82 матчах регулярного чемпионата Тарасенко набрал 75 (39 шайб + 36 передач) очков, в 11 играх плей-офф россиянин забросил 3 шайбы и отдал столько же результативных передач.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Сборная России в трех матчах одержала три победы - над командами Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3).

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