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Гусев: хоккеисты сборной России неудачно провели третий период матча с немцами

Спорт
8 мая, 20:25 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В понедельник сборная России со счетом 6:3 победили сборную Германии в матче чемпионата мира

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КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России неудачно провела третий период матча группового этапа чемпионата мира с командой Германии. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Никита Гусев.

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В понедельник сборная России со счетом 6:3 обыграла немцев.

"Начали игру хорошо, но плохо провели третий период. Хоккеисты команды знают наши комбинации в большинстве, поэтому было комфортно играть с Артемием Панариным в неравных составах. Все победы дают уверенность, нужно двигаться дальше", - сказал Гусев.

"Не думаю, что немцы играли грубо. Обычный хоккей, просто пара неудачных моментов и все завелись. Расслабленности при счете 5:0 в свою пользу не было", - считает российский нападающий.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре были разгромлены итальянцы (10:1). Следующий матч россиян против команды Дании состоится в четверг (начало - 17:15 мск).

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