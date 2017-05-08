Россияне Беляков и Губайдуллина стали четвертыми на этапе КМ по современному пятиборью

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россияне Кирилл Беляков и Гульназ Губайдуллина заняли четвертое место в смешанной эстафете на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в венгерском Кечкемете.

По итогам всех видов программы (фехтование, плавание, конкур и "комбайн" - бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) российские спортсмены набрали 1443 очка.

Победу одержала сборная Венгрии (1464), вторыми стали белорусы (1455), третьими - чехи (1444).

6 мая в соревнованиях у женщин Губайдуллина заняла второе место, у мужчин россияне остались без медалей.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 29 мая в польском Джонкове.