Россияне Беляков и Губайдуллина стали четвертыми на этапе КМ по современному пятиборью

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россияне Кирилл Беляков и Гульназ Губайдуллина заняли четвертое место в смешанной эстафете на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в венгерском Кечкемете.
По итогам всех видов программы (фехтование, плавание, конкур и "комбайн" - бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) российские спортсмены набрали 1443 очка.
Победу одержала сборная Венгрии (1464), вторыми стали белорусы (1455), третьими - чехи (1444).
6 мая в соревнованиях у женщин Губайдуллина заняла второе место, у мужчин россияне остались без медалей.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 29 мая в польском Джонкове.