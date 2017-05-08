Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немец Патрик Хагер, который нанес серьезную травму капитану российской команды Сергею Мозякину в матче чемпионата мира, будет наказан длительной дисквалификацией Международной федерацией хоккея (IIHF). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Мозякин получил травму в матче со сборной Германии, который завершился победой российской команды со счетом 6:3. У хоккеиста, который был вынужден покинуть площадку после удара соперника, подозрение на сотрясение мозга. Хагер получил матч-штраф.

"Такие моменты не украшают хоккей, удар последовал исподтишка, что выглядело очень некрасиво. Примечательно, что это сделал лучший игрок в составе сборной Германии. Думаю, что дисквалификация последует большая, потому что международная федерация борется с такими нарушениями, как удар в голову", - сказал Третьяк.

Эта победа стала для сборной России третьей подряд на турнире. Россияне набрали 8 очков и вышли на первое место в группе, обойдя команду Латвии (6), немецкие хоккеисты занимают четвертое место с тремя очками.

"Мне понравилось качество игры нашей команды, было видно, что наши ребята сумели собраться на этот матч: ребята действовали слаженно, держали шайбу, удачно входили в зону. Особенно отрадно, что им удается достойно играть в большинстве", - отметил глава ФХР.

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Швеции. В понедельник пройдет еще один матч этой группы, в котором встретятся команды США и Швеции.